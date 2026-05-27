Геополітик Юрій Буздуган розповів, що зараз іде боротьба за новий світовий порядок, і Україна повинна добитися для себе вигідних умов, аби гарантувати безпеку і підняти рівень життя, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на каналі «7 кроків».

«Мені чхати, що буде з Китаєм, що буде з росією... Іде велика гра за встановлення нового світового порядку. Від того, який буде новий світовий порядок, залежить, як будуть жити українці наступні 40 років. От після 1991 року українці жили погано, нас було 53 млн, і ще до першого пострілу чисельність населення скоротилися до 35 млн. За 5 років війни ми втратили менше населення, ніж за так званий мирний час. Правила світового порядку не враховували інтереси України», – пояснює Юрій Буздуган.

За його словами, зараз іде битва, якими будуть правила нового світопорядку, і це не про те, що виграє Трамп, путін чи Сі, а про те, що виграє Україна. І вже є хороша новина, підкреслює експерт, адже всі спроби натиснути на Україну віддати путіну Донбас провалились, і всім довелось із цим рахуватися.

«В Україні мають жити українці, і ми маємо зробити все, щоб в Україні українці жили добре. За це і воюють наші хлопці. Це робиться через проєктність. Американці роблять свою проєктність, московія – свою, китайці – свою. Україна – теж гравець, ми маємо запропонувати свою проєктність. Це не означає, що ми маємо встановити діамантовий стандарт замість нафтового чи стандарт на салі, на борщі. Ми маємо встановити ті правила, які потрібні нам», – стверджує Юрій Буздуган.

І в цих нових правилах, підкреслює гість програми, нам потрібно гарантувати безпеку держави і якість життя. У великих європейських державах, констатує він, населення на рівні 70-80 мільйонів, Україна – держава такого ж масштабу, українців теж має бути 70-80 мільйонів, і вирішувати це питання ми будемо протягом наступних 40 років.

