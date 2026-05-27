Новий графік руху транспорту в Кривому Розі стосується міського тролейбусного маршруту під номером 20, повідомляє Politeka.

Новий графік руху транпорту в Кривому Розі оприлюднили у тематичній спільноті.

Корективи у роботу пасажирського напрямку внесли тимчасово на період дії загального рішення про ощадливе використання енергоресурсів на міських лініях.

При цьому у місті продовжують повноцінно працювати та перевозити пасажирів безкоштовні комунальні автобуси, тролейбуси, а також швидкісний та звичайний міський трамвай.

Комунальний тролейбусний маршрут №20 забезпечує сполучення між кількома важливими мікрорайонами та важливими об'єктами інфраструктури.

Громадський транспорт за цим напрямком здійснює рух від площі Захисників України через 95-й квартал, Автовокзал, Дніпровське шосе, Розвилку та вулицю Гетьмана Івана Мазепи до кінцевої зупинки на станції Кривий Ріг-Головний.

Пасажирам оприлюднили точний час виїзду машин на лінію, аби люди могли краще орієнтуватися під час планування поїздок містом.

У будні дні пасажири, які планують їхати у бік залізничної станції Кривий Ріг-Головний, мають враховувати, що перший рейс тролейбуса №20 виїжджає на маршрут о 5:42.

Водночас, останній вечірній комунальний транспорт у цьому ж напрямку вирушає від початкової зупинки о 21:29.

У зворотному напрямку від станції перший тролейбус виїздить на лінію о 5:27, а останній вечірній рейс запланований на 20:26.

Впроваджений новий графік руху транспорту в Кривому Розі вимагає від пасажирів додаткової уваги при плануванні щоденних поїздок на роботу чи у справах.

Джерело: спільнота "Транспорт Кривого Рогу"