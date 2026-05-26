У Пенсійному фонді наголошують, що механізм нарахування грошової допомоги для пенсіонерів у Вінницькій області залишається незмінним.

У Вінницькій області затверджено розміри одноразової грошової допомоги до Дня Незалежності для пенсіонерів та окремих пільгових категорій громадян.

Відповідне рішення закріплене постановою Кабінету Міністрів №602, яка визначає порядок нарахування та суми виплат до державного свята. Програма охоплює широкий спектр отримувачів, серед яких — ветерани війни, особи з інвалідністю, а також члени сімей загиблих Захисників і Захисниць України.

У Пенсійному фонді України повідомляють, що максимальний розмір грошової допомоги для пенсіонерів у Вінницькій області у 2026 році становитиме 3100 гривень. Таку суму передбачено для осіб, які мають особливі заслуги перед державою, а також для людей з інвалідністю внаслідок війни та колишніх неповнолітніх в’язнів концтаборів і гетто з інвалідністю I групи. Для отримувачів II групи передбачено 2900 гривень, для III групи — 2700 грн.

Окремо визначено й інші категорії виплат. По 1000 гривень отримають учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, колишні неповнолітні в’язні концтаборів, а також громадяни, які народилися в місцях примусового утримання.

Виплата у розмірі 650 гривень передбачена для членів сімей загиблих або померлих ветеранів війни, родин полеглих Захисників і Захисниць України, а також для дружин і чоловіків померлих учасників бойових дій чи осіб з інвалідністю внаслідок війни, якщо вони не уклали новий шлюб.

Ще по 450 гривень встановлено для учасників війни, колишніх в’язнів концтаборів, осіб, примусово вивезених на роботи, та дітей партизанів і підпільників.

У Пенсійному фонді наголошують, що механізм нарахування допомоги залишається незмінним і регулюється постановою уряду №1396 від 27 грудня 2023 року. Громадянам, які вже отримують пенсію або проходять військову службу, кошти буде нараховано автоматично — через Пенсійний фонд або відповідні військові частини.

Водночас особам, які не є пенсіонерами та не перебувають на службі, необхідно самостійно звернутися до ПФУ із заявою для оформлення одноразової допомоги.

