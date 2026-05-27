Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області залишається доступним завдяки онлайн-платформі «Допомагай», де постійно оновлюються пропозиції для людей, що залишили небезпечні території, повідомляє Politeka.

Оголошення надходять із різних громад регіону. Для тимчасового перебування пропонують окремі кімнати, квартири та приватні будинки з базовими умовами побуту.

Сервіс дозволяє напряму зв’язуватися з власниками помешкань. Зазвичай у описах вказують комунікації, розташування, технічне оснащення та правила співжиття.

У селі Потоки Жмеринського району доступний чотирикімнатний будинок із пічним опаленням. Вода подається з криниці, на території є господарські споруди, сад і літня кухня. Власники просять підтримувати лад і за можливості долучатися до побутових справ.

У Вінниці на вулиці Лесі Українки пропонують кімнати для жінок із дітьми. Помешкання обладнане необхідними зручностями, частина переселенців уже тривалий час проживає в цьому форматі.

Водночас Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області можна знайти через фільтри пошуку платформи, де доступне сортування за типом нерухомості та умовами поселення.

Волонтерські команди перевіряють частину оголошень перед публікацією, щоб зменшити ризики та пришвидшити пошук актуальних варіантів.

Також місцеві служби повідомляють, що разом із поселенням переселенці часто отримують додаткову гуманітарну підтримку та допомогу з адаптацією на новому місці.

Фахівці радять переселенцям регулярно перевіряти оновлення пропозицій, оскільки нові варіанти житла з’являються щодня.

Джерело: Допомагай

