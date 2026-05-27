Варто враховувати, що доплати для пенсіонерів у Кіровоградській області не призначають автоматично.

Доплати для пенсіонерів у Кіровоградській області можуть оформити непрацюючі колишні військовослужбовці, які утримують непрацездатних членів родини та забезпечують їх матеріально, повідомляє Politeka.

Йдеться про громадян із числа рядового, сержантського, старшинського й офіцерського складу. Водночас право не поширюється на осіб, які проходили строкову службу. Надбавку призначають до пенсійного забезпечення за вислугу років або через встановлену інвалідність.

Головна вимога передбачає наявність на утриманні близьких, які не можуть самостійно себе забезпечувати. Це можуть бути батько, мати, чоловік, дружина, людина з інвалідністю чи інший родич, визначений чинними нормами.

Інформацію про це надає Пенсійний фонд.

Розмір додаткового нарахування прив’язаний до прожиткового мінімуму для громадян, які втратили працездатність. У 2026 році показник становить 2595 гривень.

Сума надбавки дорівнює 50% від зазначеної величини. Таким чином, щомісяця заявник може отримувати близько 1297 гривень за кожну особу, яка перебуває на його забезпеченні.

Варто враховувати, що Доплати для пенсіонерів у Кіровоградській області не призначають автоматично. Для отримання коштів необхідно особисто звернутися до Пенсійного фонду та подати відповідну заяву.

Разом із пакетом документів потрібно надати паспорт, реєстраційний номер платника податків, а також підтвердження сімейних зв’язків. Це можуть бути свідоцтва про народження, укладення шлюбу або рішення судових органів.

Окремо знадобляться довідки про спільне проживання, підтвердження факту утримання близької людини та документи, які засвідчують відсутність роботи чи проходження служби на момент звернення.

Останні новини України:

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області: список організацій, які надають підтримку.