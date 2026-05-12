Грошова допомога для ВПО в Одесі залишається одним із ключових інструментів державної підтримки українців у 2026 році, повідомляє Politeka.

Цей вид соціальних виплат є частиною урядової програми підтримки, яка спрямована на турботу про людей, що опинилися у складних життєвих обставинах.

Враховуючи поточну ситуацію, Уряд періодично переглядає терміни дії цієї ініціативи, і на цей час вона офіційно продовжена до лютого 2026 року.

Проте отримувати такі кошти можуть не всі переселенці, а лише ті, хто відповідає критеріям вразливості.

Мова йде про осіб з інвалідністю першої, другої або третьої групи, а також родини, де виховуються діти віком до 18 років.

Якщо ж дитина продовжує навчання, державна підтримка може зберігатися до досягнення нею 23 років. Також право на нарахування мають сім’ї, які складаються виключно з непрацездатних осіб.

Нарахування грошової допомоги для ВПО в Одесі відбувається щомісячно одному з членів родини, який є уповноваженою особою.

Сума допомоги розраховується на кожного члена сім’ї окремо. Для осіб з інвалідністю, а також для дітей, розмір виплати становить 3000 гривень.

Для всіх інших категорій переселенців, які мають право на підтримку, передбачена сума у 2000 гривень на місяць.

Однією з ключових новин для переселенців стало рішення Мінсоцполітики про продовження термінів подачі документів.

Це рішення дозволяє більшій кількості людей оформити необхідні папери та не втратити право на виплати.

Зокрема, якщо подати заяву до 1 червня 2026 року, нарахування для дітей ВПО будуть здійснені заднім числом, починаючи з 1 лютого 2026 року.

Також суттєві зміни стосуються непрацездатних осіб. Через підвищення прожиткового мінімуму ті громадяни, кому раніше припинили нараховувати кошти через перевищення ліміту доходів, тепер мають шанс на перегляд справи.

Грошова допомога для ВПО в Одесі для таких осіб може бути відновлена з 1 січня 2026 року, якщо вони встигнуть звернутися із заявою до початку літа.

