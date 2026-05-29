Денежная помощь для ВПЛ в Одессе предусматривает финансовую поддержку от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, сообщает Politeka.

Организаторы направляют эти средства на покрытие важнейших базовых потребностей пострадавших граждан.

Многоцелевая программа от УВКБ ООН позволяет получить по 3600 грн. на одного человека ежемесячно.

Денежная помощь для ВПЛ в Одессе рассчитана на 3 месяца, поэтому общая сумма выплат на человека составляет 10 800 грн. Процедура предусматривает единовременную регистрацию, а сами выплаты начисляются на домохозяйство.

Подать официальную заявку могут внутренне перемещенные лица, получившие соответствующую справку за последние 6 месяцев.

Также в поддержку претендуют лица, вернувшиеся из-за границы после 24.02.2022 года, или люди, вернувшиеся к своему постоянному месту жительства в Украине.

Важно помнить, что заявитель не должен получать аналогичную денежную помощь для ВПЛ в Одессе от других организаций в течение последних 3 месяцев.

Для получения средств семья должна отвечать критериям уязвимости и иметь ежемесячный доход менее 6318 грн. на человека.

К таким категориям относят одиноких родителей с детьми, людей от 55 лет, а также лиц с инвалидностью или хроническими заболеваниями. Регистрация на выплаты проходит через официальных партнеров УВКБ ООН.

Перед обращением гражданам нужно подготовить обязательный пакет документов. Переселенцам понадобится паспорт или ID-карта, идентификационный код, справка ВПЛ и свидетельства о рождении детей.

Также следует предоставить действующий IBAN счет и документы, официально подтверждающие принадлежность к категории уязвимости.

Источник: enableme.com.ua

