Підвищення тарифів на комунальні послуги в Івано-Франківській області зафіксоване у Калуській громаді після визначення нового оператора поводження з відходами, що працюватиме наступні п’ять років, повідомляє видання Politeka.net.

Рішення ухвалили за підсумками конкурсного відбору, який відбувся навесні. За право обслуговувати територію змагалися два підприємства — чинний виконавець і альтернативна компанія з Коломиї.

Перемогу здобуло ТОВ «Еко-Прикарпаття». Саме з ним підписують договір на п’ятирічний період, що охоплює збирання та транспортування побутових решток у всій громаді.

Разом із новою угодою оновлюється й фінансова модель. Для міських домогосподарств сума встановлена на рівні 68,38 грн на місяць, для сільських територій — 59,39 грн. Збільшення становить понад 23% у середньому.

На цьому тлі вартість залежить від місця проживання та обсягів утворення відходів.

Окремо зазначено, що зміна розрахунків базується на річних нормативах накопичення сміття: для міської зони це 1,73 кубометра, для сільської — 1,50, без урахування великогабаритних і ремонтних фракцій.

Наразі триває етап громадського обговорення. Пропозиції та зауваження від жителів і юридичних осіб приймають упродовж визначеного періоду до 19 травня 2026 року.

Також варто зауважити, що якщо суттєвих заперечень не надійде, нові умови затвердять остаточно, а оновлена система оплати запрацює з 1 червня.

