В «Укрзалізниці» повідомили про тимчасові зміни та новий графік руху поїздів, які будуть введені в Одеській області, повідомляє видання Politeka.net.

Коригування розкладу пов’язані з проведенням планових ремонтних та технічних робіт на окремих ділянках залізничної інфраструктури. У компанії пояснюють, що такі заходи необхідні для оновлення колійного господарства, перевірки технічного стану обладнання та забезпечення стабільного й безпечного курсування.

Пасажирів закликають уважно стежити за новим графіком руху поїздів в Одеській області та заздалегідь перевіряти актуальний розклад руху перед поїздками. Залізничники наголошують, що тимчасові зміни допоможуть уникнути незручностей під час планування маршрутів, а також дозволять врахувати можливі зміни часу відправлення та прибуття поїздів.

Зокрема, 4 червня 2026 року зміниться розклад приміського поїзда №6256 сполученням Одеса-Головна – Вапнярка. Поїзд вирушатиме з Одеси-Головної о 13:40 та курсуватиме через станції Одеса-Мала, Одеса-Застава I, Усатове, Вигода, Роздільна-I, Іванівка, Подільськ, Кодима, Крижопіль та інші. Прибуття до станції Вапнярка заплановане на 20:11. Частина зупинок здійснюватиметься лише на вимогу пасажирів.

Також у період з 8 по 11 червня 2026 року буде змінено графік руху приміського поїзда №6257 сполученням Подільськ – Одеса-Головна. До станції Іванівка поїзд курсуватиме за звичним графіком, після чого рух продовжиться за оновленим розкладом. Згідно з новим маршрутом, поїзд проходитиме через Веселий Кут, Мигаєве, Роздільну-I, Карпове, Вигоду, Усатове та інші станції. Прибуття до Одеси-Головної заплановане на 15:30.

Крім того, у ці ж дати — з 8 по 11 червня — зміни торкнуться й приміського поїзда №6258 Одеса-Головна – Вапнярка. Відправлення з Одеси-Головної передбачене о 17:49. Потяг проходитиме через станції Усатове, Вигода, Роздільна-I, Іванівка, Подільськ, Слобідка, Кодима, Рудниця, Крижопіль та інші населені пункти. До Вапнярки поїзд прибуватиме о 00:47.

Джерело: Укрзалізниця - Південно-Західна залізниця.

