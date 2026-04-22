Новий графік руху поїздів у Кіровоградській області запроваджено "Укрзалізницею" тимчасово для низки приміських складів, які курсують через регіон, повідомляє Politeka.

Про новий графік руху поїздів у Кіровоградській області проінформували на Facebook-сторінці Одеської залізниці. Там пояснили, що зміни пов’язані з проведенням планових ремонтних робіт на окремих ділянках колії.

У період змін частина рейсів курсуватиме за скороченими або зміненими маршрутами. Зокрема, 25 квітня №6503 прямуватиме за маршрутом Знам’янка – імені Тараса Шевченка (Сміла) замість стандартного маршруту Знам’янка – Миронівка.

Також у період 28-30 квітня цей самий рейс курсуватиме за маршрутом Знам’янка – Цвіткове замість Знам’янка – Миронівка.

У межах того ж періоду частина рейсів буде тимчасово знята з розкладу. Із 27 по 30 квітня та 1 травня не курсуватимуть №6663 Передгірковий парк – Знам’янка та №6664 Знам’янка – Кременчук-Пасажирський.

Такі обмеження пояснюють технічними особливостями проведення ремонтних робіт, які потребують тимчасового перекриття або обмеження курсування на окремих ділянках.

Новий графік руху поїздів у Кіровоградській області має тимчасовий характер і запроваджений виключно на період оновлення інфраструктури.

Пасажирам радять уважно стежити за оновленнями розкладу. Представники "Укрзалізниці" рекомендують перевіряти актуальну інформацію на офіційному сайті перед поїздкою, щоб уникнути непорозумінь під час планування подорожей.

