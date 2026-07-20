Політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив, що на складах Wildberries зберігається продукція на мільярди доларів, тож один такий удар вже створює проблеми для бізнесу рф, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Головний і найбільш видовищний удар – це влучання у склади Wildberries у росії. Чому це дуже важливо і що із цим відбувається? Wildberries – це як Amazon в Америці, як Alibaba у Китаї, як у якомусь сенсі наша Rozetka. Це товари десятків тисяч, ну, сотень тисяч різних виробників. Вони туди віддають свій товар, а Wildberries розсилає покупцям. Тобто у них на складі зберігається чуже. І ось туди прилетіло, а склад на сотні тисяч кв. км. площею, і ось він згоряє повністю», – зазначає Михайло Шейтельман.

Відповідно, констатує експерт, росіяни втрачають свій бізнес, якась жінка скаржилася, що у неї на складі Wildberries згоріло 4 тисячі шуб, якщо взяти найдешевші по 1000 доларів, то вона втратила 4 млн доларів. І тепер, розповідає він, виникає питання про компенсацію, бо, коли згорів склад сам по собі в Ленінградській області, Wildberries частково виплатила компенсації, але 7 червня, тобто за кілька днів до наших атак, компанія змінила умови договорів із постачальниками, уточнивши, що жодної компенсації не буде, якщо товар знищено через атаку БпЛА.

«Загалом підірвати склад Wildberries – це те саме, що потопити контейнеровоз. Це мільярди доларів. Ми одним цим ударом по Wildberries завдали росіянам такої ж шкоди, як вони ударами по всіх наших складах. І росіяни це вже визнали, вже прийшла статистика, що тільки склад під москвою – це приблизно 100 млрд рублів, тобто 1,5 млрд доларів. Думаю, це дуже велика політика у цьому сенсі. І ось далі або росіяни здаються і кажуть, що не б'ють більше по наших складах, і ми припиняємо, або ми випалюємо до біса їхню логістику», – пояснює Михайло Шейтельман.

Поки що, стверджує він, це велика неприємність для малого бізнесу в росії, але це перетвориться на справжню Хіросіму, якщо Україна підірве всі склади Wildberries. До того ж, додає експерт, великих цих складів лише 10, і вони всі в зоні досяжності наших дронів.

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