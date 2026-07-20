Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 21 липня триватимуть через профілактичні роботи в електромережах.

Українцям показали, якими будуть планові графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 21 липня, пише Politeka.net.

Жителів Дніпропетровської області попередили про планові графіки відключення світла, які діятимуть 21 липня у зв'язку з проведенням ремонтних і профілактичних робіт на електромережах. Тимчасові обмеження запроваджуються для забезпечення стабільної роботи енергосистеми, модернізації обладнання та запобігання можливим аварійним ситуаціям.

У зв'язку з цим з 08:00 до 18:00 електропостачання буде тимчасово припинене у селі Зарічне, де енергетики виконуватимуть необхідні роботи на об'єктах електромереж. Знеструмлять такі вулиці:

Буркіна — 1, 2, 4, 8

Десантна — 1, 8–10, 13

Захисників України — 1–11, 11А, 12–15, 15А, 16, 17

Зенітна — 1–4

Курсантська — 10–13

Кучерявого — 14, 16, 18, 22, 23

Мережева — 1, 2, 4, 13, 15А, 20, 21, 23

Молодіжна — 1, 2, 2А, 3–9, 11–14

Осіння — 1–8, 8/3, 9–12, 14, 15, 17–19

Спортивна — 1, 3–7

Танкова — 4, 4А, 5–9, 11–14, 18, 20–27, 29, 145А, 448Г

Крім того, масштабні ремонтні роботи триватимуть з 07:30–18:00 у місті Жовті Води. На цей час без електроенергії тимчасово залишаться окремі будинки за такими адресами:

Героїв УПА — 1Г

Транспортна — 1, 10Г, 14

Українська — 34А, 43, 45, 46, 48

пров. Серпневий

пров. Тупиковий — 1

Також до переліку населених пунктів, де запроваджуються тимчасові обмеження, увійшло село Вільне. Тут 08:00–18:00 години електропостачання буде відсутнє на вулицях:

Гагаріна — 1–13, 13А, 14, 14А, 15, 15А, 16, 16А, 17, 17А, 18, 19, 19А, 20, 20А, 21, 21А, 22, 22А, 23, 23А, 24–26, 26А, 27, 28

Дачна — 1, 2, 2А, 5, 11, 12, 25, 26, 29, 35, 36, 38, 39

Дружби — 1, 4–14, 14А, 15–24, 25А, 34

Космонавтів — 1–39, 39А, 40, 40А, 41, 41А, 42, 42А, 43, 44, 44А, 45, 45А, 46, 47

Кузьми Скрябіна — 1–12, 12А, 14, 14А, 15–20, 20А, 21, 21А, 22–29, 29А, 30–34

Лесі Українки — 1, 2, 2А, 3А, 4, 5, 5А, 6–8, 10, 12, 14, 16–18, 20, 22, 22/1, 22А, 24, 28, 28А, 30, 32, 35, 37А, 43

Меліоративна — 1, 1А, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 7, 8/1

Молодіжна — 1–4, 6–9, 12, 17, 29

Незалежності — 1, 2, 2П, 3–7, 8А, 9–19, 19А, 20–22, 22А, 22Б, 23, 24, 24А, 25–34, 34А, 35, 36, 36А, 37, 37А, 38–53, 53А, 54–64 (парні)

Садова — 1–12

Слов'янська — 1–22

Соборна — 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5–8, 8А, 9–25, 27–31, 33

Українська — 9, 16, 21–24

Шевченка — 1–4, 4А, 5–12, 12А, 13–21, 21А, 22–26, 26А, 27–36, 38–43, 43А, 44–46, 48

Шкільна — 1–3, 3А

пров. Дружби — 1, 2

пров. Садовий — 1, 1А, 3–7

пров. Шкільний — 3

Зелена — 53.

Джерело: ПрАТ "ПЕЕМ"ЦЕК"

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