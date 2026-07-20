Дефіцит продуктів в Одеській області став однією з найбільш обговорюваних тем.

Дефіцит продуктів в Одеській області поки не прогнозується, однак несприятливі погодні умови у країнах-виробниках томатів можуть вплинути на ціни вже найближчим часом, повідомляє Politeka.net.

Аналітики зазначають, що світовий ринок стикається зі скороченням пропозиції через природні катаклізми. Посухи, сильні зливи та різкі перепади температур негативно позначилися на врожайності у регіонах, які традиційно забезпечують значні обсяги постачання.

Експерти пояснюють, що екстремальна погода призвела до втрат урожаю. В одних країнах аграрії постраждали від тривалої нестачі вологи, в інших — від підтоплень і поширення хвороб рослин. Це створює передумови для подальшого зростання вартості продукції на міжнародному ринку.

Дефіцит продуктів в Одеській області найближчим часом не очікується. За попередніми оцінками, українські виробники мають шанс зберегти обсяги вирощування томатів приблизно на рівні минулого сезону, що дозволить забезпечити внутрішній попит.

Фахівці наголошують, що глобальні зміни все одно можуть позначитися на цінниках у магазинах. Якщо світова пропозиція залишатиметься обмеженою, імпортна продукція стане дорожчою, а це поступово вплине й на український ринок.

Економісти звертають увагу, що сільське господарство дедалі більше залежить від кліматичних факторів. Саме тому аграрні підприємства активно впроваджують сучасні технології вирощування, які допомагають мінімізувати втрати врожаю.

Подальший розвиток ситуації визначатимуть погодні умови, результати нового сезону збору овочів та стабільність постачання на внутрішній і міжнародній аренах.

Джерело: agroter

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО в Одесі: за яких умов можна розраховувати на підтримку.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області: подробиці зміни вартості.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО в Одеській області: на що можуть розраховувати українці в березні.