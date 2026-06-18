Оформити спеціальну грошову допомогу для пенсіонерів в Запоріжжі можна у сервісних центрах ПФУ, пише видання Politeka.net.
У 2026 році розширено коло громадян, які отримають одноразову грошову допомогу до Дня Незалежності України. Виплати здійснюватимуться в автоматичному режимі, а старт нарахувань заплановано на серпень.
Як повідомляється у ПФУ, у серпні кошти надійдуть таким категоріям громадян:
- пенсіонерам, які отримують довічне грошове забезпечення;
- отримувачам житлових субсидій або пільг на оплату житлово-
- комунальних послуг, які не належать до військовослужбовців.
Для цих категорій доплату буде включено до основних соціальних виплат — пенсій, субсидій або пільг.
Окремо зазначається, що ветерани війни та військовослужбовці, а також особи з числа пенсіонерів або отримувачів соціальних виплат цієї категорії, отримають кошти через рахунки військових частин, установ та організацій.
Громадяни, які не є пенсіонерами, не отримують субсидій чи пільг і не проходять військову службу, зможуть отримати виплату лише після звернення до територіальних органів Пенсійного фонду України.
У ПФУ уточнюють, що якщо право на неї виникне до 24 серпня 2026 року, але кошти не будуть нараховані до 1 жовтня, громадяни матимуть можливість подати заяву повторно. У такому випадку виплату буде здійснено до 1 листопада.
Розмір одноразової грошової допомоги в Запоріжжі
У 2026 році передбачені такі суми:
- 3 100 гривень — для осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною;
- 1 000 гривень — для учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності, а також дітей осіб, яких утримували в таборах;
- 650 грн — для членів сімей загиблих захисників, вдів та вдівців загиблих або померлих учасників бойових дій;
- 450 грн — для учасників війни, колишніх в’язнів концтаборів, примусово вивезених на роботи та дітей партизанів.
Окремо передбачено виплати для осіб з інвалідністю:
- I група — 3 100 грн;
- II група — 2 900 грн;
- III група — 2 700 грн.
Оформлення виплат здійснюється у сервісних центрах Пенсійного фонду України або через Центри надання адміністративних послуг. Також передбачена можливість подати заяву онлайн через електронний портал ПФУ.
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