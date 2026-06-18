Одноразову грошову допомогу до Дня Незалежності України в Запоріжжі можуть отримати пенсіонери та не лише.

Оформити спеціальну грошову допомогу для пенсіонерів в Запоріжжі можна у сервісних центрах ПФУ, пише видання Politeka.net.

У 2026 році розширено коло громадян, які отримають одноразову грошову допомогу до Дня Незалежності України. Виплати здійснюватимуться в автоматичному режимі, а старт нарахувань заплановано на серпень.

Як повідомляється у ПФУ, у серпні кошти надійдуть таким категоріям громадян:

пенсіонерам, які отримують довічне грошове забезпечення;

отримувачам житлових субсидій або пільг на оплату житлово-

комунальних послуг, які не належать до військовослужбовців.

Для цих категорій доплату буде включено до основних соціальних виплат — пенсій, субсидій або пільг.

Окремо зазначається, що ветерани війни та військовослужбовці, а також особи з числа пенсіонерів або отримувачів соціальних виплат цієї категорії, отримають кошти через рахунки військових частин, установ та організацій.

Громадяни, які не є пенсіонерами, не отримують субсидій чи пільг і не проходять військову службу, зможуть отримати виплату лише після звернення до територіальних органів Пенсійного фонду України.

У ПФУ уточнюють, що якщо право на неї виникне до 24 серпня 2026 року, але кошти не будуть нараховані до 1 жовтня, громадяни матимуть можливість подати заяву повторно. У такому випадку виплату буде здійснено до 1 листопада.

Розмір одноразової грошової допомоги в Запоріжжі

У 2026 році передбачені такі суми:

3 100 гривень — для осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною;

1 000 гривень — для учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності, а також дітей осіб, яких утримували в таборах;

650 грн — для членів сімей загиблих захисників, вдів та вдівців загиблих або померлих учасників бойових дій;

450 грн — для учасників війни, колишніх в’язнів концтаборів, примусово вивезених на роботи та дітей партизанів.

Окремо передбачено виплати для осіб з інвалідністю:

I група — 3 100 грн;

II група — 2 900 грн;

III група — 2 700 грн.

Оформлення виплат здійснюється у сервісних центрах Пенсійного фонду України або через Центри надання адміністративних послуг. Також передбачена можливість подати заяву онлайн через електронний портал ПФУ.

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