Оформить специальную денежную помощь для пенсионеров в Запорожье можно в сервисных центрах ПФУ, пишет издание Politeka.net.
В 2026 году расширен круг граждан, которые получат единовременную денежную помощь ко Дню Независимости Украины . Выплаты будут производиться в автоматическом режиме, а старт начислений запланирован на август.
Как сообщается в ПФУ, в августе средства поступят следующим категориям граждан:
- пенсионерам, получающим пожизненное денежное довольствие;
- получателям жилищных субсидий или льгот на оплату жилищно-
- коммунальных услуг, не относящихся к военнослужащим.
Для этих категорий доплата будет включена в основные социальные выплаты — пенсии, субсидии или льготы.
Отдельно отмечается, что ветераны войны и военнослужащие, а также лица из числа пенсионеров или получателей социальных выплат этой категории получат средства через счета воинских частей, учреждений и организаций.
Граждане, которые не являются пенсионерами, не получают субсидий или льгот и не проходят военную службу, смогут получить выплату только после обращения в территориальные органы Пенсионного фонда Украины.
В ПФУ уточняют, что если право на нее возникнет до 24 августа 2026, но средства не будут начислены до 1 октября, граждане будут иметь возможность подать заявление повторно. В таком случае поддержка будет произведена до 1 ноября.
Размер единовременной денежной помощи в Запорожье
В 2026 году предусмотрены следующие суммы:
- 3 100 гривен – для лиц с особыми заслугами перед Родиной;
- 1 000 гривен - для участников боевых действий, пострадавших участников Революции Достоинства, а также детей лиц, удерживаемых в лагерях;
- 650 грн - для членов семей погибших защитников, вдов и вдовцев погибших или умерших участников боевых действий;
- 450 грн - для участников войны, бывших узников концлагерей, принудительно вывезенных на работы и детей партизан.
Отдельно предусмотрены выплаты для лиц с инвалидностью:
- I группа – 3 100 грн;
- II группа - 2 900 грн;
- III группа – 2 700 грн.
Оформление выплат производится в сервисных центрах Пенсионного фонда Украины или через Центры предоставления административных услуг. Также предусмотрена возможность подать онлайн заявление через электронный портал ПФУ.
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