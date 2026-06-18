Дефіцит фруктів у Запоріжжі розглядається як результат поєднання кліматичних ризиків.

Дефіцит фруктів у Запоріжжі фіксується на тлі падіння врожайності кісточкових культур, що може позначитися на доступності продукції в торговельних мережах, повідомляє Politeka.

За оцінками аграрних аналітиків, у 2026 році збір абрикосів може скоротитися на 40–60%. Для персиків прогнозоване зниження становить 30–50% у порівнянні з попередніми сезонами, що формує ризик нерівномірного постачання на ринок.

Основним фактором втрат залишаються погодні коливання під час цвітіння. Різкі похолодання та температурні перепади зменшують кількість зав’язі, яка визначає майбутній обсяг урожаю ще на ранніх етапах розвитку дерев.

Найбільше страждають центральні та південні території, де кісточкові культури дозрівають раніше й сильніше реагують на весняні кліматичні зміни. Це створює додаткову різницю між регіональними результатами збору.

У разі значних втрат частину попиту планують компенсувати імпортом із Туреччини, Греції, Іспанії та Молдови. Проте зовнішні поставки не здатні повністю вирівняти внутрішній баланс пропозиції.

Цінові прогнози демонструють можливе зростання: абрикоси та персики можуть подорожчати на 20–80% залежно від фактичного врожаю та логістичних витрат імпортерів.

Фахівці наголошують, що ранні сорти є найбільш вразливими до весняних заморозків, які здатні суттєво скоротити потенційний збір ще під час формування цвітіння.

У цьому контексті Дефіцит фруктів у Запоріжжі розглядається як результат поєднання кліматичних ризиків, зменшення виробничих обсягів і обмеженої пропозиції на внутрішньому ринку.

Подальша ситуація залежатиме від погодних умов у період весняної вегетації та швидкості відновлення садових культур після стресових температурних коливань.

Аналітики додають, що фінальний баланс ринку формуватиметься під впливом обсягів імпорту та фактичних втрат урожаю в сезоні цвітіння.

Джерело: agronews

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