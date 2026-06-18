Дефицит фруктов в Запорожской области рассматривается как результат сочетания климатических рисков.

Дефицит фруктов в Запорожье фиксируется на фоне падения урожайности косточковых культур, что может сказаться на доступности продукции в торговых сетях, сообщает Politeka.

По оценкам аграрных аналитиков, в 2026 году сбор абрикосов может сократиться на 40–60%. Для персиков прогнозируемое снижение составляет 30–50% по сравнению с предыдущими сезонами, что формирует риск неравномерной поставки на рынок.

Основным фактором потерь остаются погодные колебания во время цветения. Резкие похолодания и температурные перепады уменьшают количество завязей, определяющих будущий объем урожая еще на ранних этапах развития деревьев.

Наиболее страдают центральные и южные территории, где косточковые культуры созревают раньше и сильнее реагируют на весенние климатические изменения. Это создает дополнительную разницу между региональными результатами сбора.

В случае значительных потерь часть спроса планируется компенсировать импортом из Турции, Греции, Испании и Молдовы. Однако внешние поставки не могут полностью выровнять внутренний баланс предложения.

Ценовые прогнозы демонстрируют возможный рост: абрикосы и персики могут подорожать на 20–80% в зависимости от фактического урожая и логистических расходов импортеров.

Специалисты отмечают, что ранние сорта наиболее уязвимы к весенним заморозкам, которые способны существенно сократить потенциальный сбор еще при формировании цветения.

В этом контексте Дефицит фруктов в Запорожье рассматривается как результат сочетания климатических рисков, уменьшения объемов производства и ограниченного предложения на внутреннем рынке.

Последующая ситуация зависит от погодных условий в период весенней вегетации и скорости восстановления садовых культур после стрессовых температурных колебаний.

Аналитики добавляют, что финальный баланс рынка будет формироваться под влиянием объемов импорта и фактических потерь урожая в сезоне цветения.

Источник: agronews

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, что денежная помощь для ВПЛ в Запорожье: что изменилось в выплатах.

Также Politeka сообщала, появилась жизненно важная гуманитарная помощь: какую поддержку обещают пенсионерам в Запорожской области

Как сообщала Politeka, Новый график движения поездов в Запорожье: что именно изменилось