Подорожчання продуктів у Запоріжжі фіксується одразу в кількох ключових товарних групах, що підтверджується моніторингом роздрібних мереж і щоденними ціновими індексами, повідомляє Politeka.

У молочному сегменті кефір «Селянський» 2,5% (950 мл) утримує середню позначку 71,50 грн. Водночас у торгових точках спостерігається помітний розкид: Auchan пропонує 58,50 грн, Megamarket — 69,50 грн, Metro — 86,50 грн. У порівнянні з травневим рівнем 63,95 грн зафіксовано зростання, яке свідчить про нестабільність цін у межах однієї категорії та залежність від конкретної торгової політики мереж.

М’ясна група демонструє ще більш виражену динаміку. Ковбаски «Алан» мисливські напівкопчені (1 кг) у середньому коштують 800,56 грн, тоді як у різних супермаркетах діапазон варіюється від 705,80 грн до 889,00 грн. Порівняно з травневим показником 753,78 грн ріст виглядає стабільним і поступовим, що вказує на системне коригування собівартості, а не короткострокові коливання попиту.

У бакалійній категорії також простежується плавне підвищення. Борошно «Хуторок» пшеничне (2 кг) наразі коштує 70,96 грн. У Novus ціна становить 67,92 грн, у Megamarket — 74,00 грн. Для порівняння, у травні середній рівень був 68,72 грн. Така динаміка свідчить про поступове перенесення витрат виробників у роздрібний сегмент без різких цінових стрибків.

У сукупності Подорожчання продуктів у Запоріжжі формує нерівномірну картину: окремі категорії реагують швидше на зміни витрат, тоді як інші демонструють більш інерційний рух. Вплив мають логістика, вартість сировини, енергоресурси та політика постачальників у різних торговельних мережах.

Загальний ринок залишається чутливим до економічних факторів, а цінова динаміка — різноспрямованою всередині окремих сегментів, що створює неоднорідну структуру подорожчання в регіоні.

Джерело: Мінфін

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