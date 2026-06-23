Подорожание проезда в Сумах рассматривается как часть обновления финансовой модели городской транспортной системы и адаптации к текущим экономическим условиям.

Подорожание проезда в Сумах вынесено на общественное обсуждение в рамках проекта распорядительного документа, подготовленного городской военной администрацией Sumy Military Administration, сообщает Politeka.

Инициатива касается пересмотра стоимости пассажирских перевозок в городском и пригородном сообщении. На этом этапе решение окончательно не утверждено и находится в фазе согласования с возможностью внесения изменений после рассмотрения предложений жителей.

По предварительным данным, цена поездки в черте города может вырасти с 15 до 20 гривен. Отдельно рассматривается маршрут в село Песчаное Pishchane, где предлагается уровень около 28 гривен за одну поездку.

Перевозчики объясняют пересмотр накопления расходов за последний период. Среди причин называют подорожание горючего, запасных частей и ремонтных работ, а также рост затрат на оплату труда и общее содержание транспорта.

В этом контексте подорожание проезда в Сумах рассматривается как часть обновления финансовой модели городской транспортной системы и адаптации к текущим экономическим условиям.

Пока документ остается открытым для обсуждения. Окончательное решение будет принято после завершения консультаций и анализа предложений от всех участников процесса.

Последующее течение процедуры зависит от результатов рассмотрения проекта и согласования всех предусмотренных этапов.

Кроме того, в Сумах также сообщалось о новой системе оплаты проезда.

Внутри маршрутки установили QR-коды. Пассажиры сканируют их смартфоном и подтверждают списание средств в приложении. Операция занимает несколько секунд и не требует использования наличных денег.

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