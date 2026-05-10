У контексті теми підвищення тарифів на комунальні послуги у Львівській області зазначається, що оновлення розцінок стало вимушеним кроком.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Львівській області зафіксовано в Новороздільській громаді після коригування вартості водопостачання та водовідведення з 1 травня 2026 року, повідомляє Politeka.

У міській раді повідомили, що зміни стосуються централізованих послуг і пов’язані насамперед зі зростанням витрат на електроенергію, яка є ключовим елементом у структурі формування тарифу для водоканальних підприємств. Йдеться саме про перегляд енергетичної складової, а не комплексне підвищення всіх витратних статей.

Водночас місцева влада відреагувала на публічні обговорення цієї теми. За словами керівництва громади, частина матеріалів у медіа подала інформацію вибірково, що могло створити враження про суттєво більше зростання вартості послуг, ніж це передбачено фактичними розрахунками.

З 1 травня 2026 року встановлено оновлені розцінки: водопостачання — 47,80 грн за кубічний метр (раніше 36,66 грн), водовідведення — 37,90 грн (раніше 33,31 грн). Загальний тариф зріс із 69,97 грн до 85,70 грн за кубометр.

При формуванні нових показників враховано зміну вартості електроенергії з 7,25 грн до 12,85 грн за кВт·год, що безпосередньо вплинуло на собівартість послуг.

Також варто зауважити, що в міськраді нагадують, що попередній тариф діяв із урахуванням старих енергетичних розрахунків, закладених ще станом на 1 липня 2022 року. У контексті теми підвищення тарифів на комунальні послуги у Львівській області зазначається, що оновлення розцінок стало вимушеним кроком через зміну зовнішніх витратних умов.

