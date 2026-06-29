Дефицит продуктов в Николаевской области рассматривается как потенциальное последствие общенациональных изменений в молочном секторе.

Дефицит продуктов в Николаевской области на фоне общеукраинских ценовых колебаний может усугубиться из-за рисков для молочного сегмента рынка, который уже демонстрирует признаки нестабильности , сообщает Politeka.

В Украине можно ожидать сокращение производства сырого молока. Причины связывают с последствиями военных действий и удорожанием горючего, что отразилось на стоимости кормов для скота. На этом фоне фермерские хозяйства снижают объем производства, а себестоимость продукции растет.

По данным профильных ассоциаций, рынок входит в период ценового давления. Прогнозы свидетельствуют о возможном повышении стоимости молочных товаров осенью на уровне 15–25% в зависимости от категории продукции. В то же время резкого скачка в ближайшие недели не ожидают.

Эксперты уточняют, что ситуация с сырьем не обязательно приведет к пропаже товаров с полок. Значительная часть сырого молока в стране направляется на переработку экспортных поставок, поэтому в случае уменьшения производства внешние объемы могут сократиться первыми.

В этом контексте дефицит продуктов в Николаевской области рассматривается как потенциальное последствие общенациональных изменений в молочном секторе, где баланс между внутренним спросом и экспортом может смещаться.

Специалисты подчеркивают, что даже при понижении производства полного исчезновения молочной продукции с рынка не прогнозируют. Приоритет может сместиться в обеспечение внутренних потребностей за счет сокращения внешних поставок.

Аналитики отмечают, что дальнейшая динамика будет зависеть от стоимости кормов, энергоресурсов и логистики. Именно эти факторы будут формировать конечную цену и доступность товаров для потребителей в разных регионах страны.

Источник: fakty

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Двойная денежная помощь для переселенцев: ВПЛ в Николаевской области доступны две выплаты

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области: как получить гуманитарные наборы.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области: кому доступна важная поддержка.