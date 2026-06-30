Прогноз погоди в Дніпрі на липень вказує на поєднання високої температури, низької вологості у сухі періоди та локальних грозових розвантажень атмосфери.

Прогноз погоди в Дніпрі на липень у 2026 році формується під впливом стійких літніх антициклонів, які забезпечать переважно спекотні, сонячні та маловологі умови з епізодичними короткочасними грозовими фронтами, передає видання Politeka.

Загальна метеокартина відповідає типовому для степового регіону літньому режиму, але з періодами інтенсивної спеки.

Липень у Дніпрі традиційно залишається найтеплішим місяцем року. Через особливості міської забудови та близькість великої річки теплове навантаження відчувається сильніше, ніж у прилеглих районах області. У денні години поверхні асфальту та бетону додатково акумулюють тепло, посилюючи ефект спеки.

У першій декаді (1–10 липня) прогнозується відносно комфортний старт місяця. Денна температура переважно утримуватиметься в межах +26…+30°C, нічна — +16…+19°C. У цей період переважатиме ясна або слабко хмарна погода без суттєвих опадів.

Друга декада (11–20 липня) стане найспекотнішою фазою місяця. Під впливом антициклональної системи повітря прогріватиметься до +33…+35°C, а вночі не опускатиметься нижче +20…+22°C. У цей період можливі так звані «тропічні ночі», коли місто не встигає охолоджуватися.

У третій декаді (21–31 липня) очікується поступове послаблення спеки. Температурний фон знизиться до +27…+30°C вдень, а також зросте ймовірність локальних грозових процесів. Опади, як правило, матимуть короткочасний і конвективний характер.

Окремі зливи можуть супроводжуватися шквалами та різкими поривами вітру, характерними для літніх фронтів у степовій зоні. Водночас між такими явищами зберігатиметься тривала сонячна погода.

У ширшому контексті прогноз погоди в Дніпрі на липень вказує на поєднання високої температури, низької вологості у сухі періоди та локальних грозових розвантажень атмосфери, які не змінюють загального спекотного характеру місяця.

Такі умови формують типовий літній сценарій для регіону: тривале тепло, інтенсивне сонячне випромінювання та короткі, але потужні атмосферні збурення, що швидко змінюються стабільною погодою.

Джерело: ukraineinfo

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