Прогноз погоды в Днепре на июль отмечает сочетание высокой температуры, низкой влажности в сухие периоды и локальных грозовых разгрузок атмосферы.

Прогноз погоды в Днепре на июль 2026 года формируется под влиянием устойчивых летних антициклонов, которые обеспечат преимущественно жаркие, солнечные и маловлажные условия с эпизодическими кратковременными грозовыми фронтами, передает издание Politeka.

Общая метеокартина соответствует типичному для степного региона летнему режиму, но с периодами интенсивной жары.

Июль в Днепре традиционно остается самым теплым месяцем года. Из-за особенностей городской застройки и близости большой реки тепловая нагрузка ощущается сильнее, чем в близлежащих районах области. В дневные часы поверхности асфальта и бетона дополнительно аккумулируют тепло, усиливая эффект жары.

В первой декаде (1-10 июля) прогнозируется относительно комфортный старт месяца. Дневная температура будет преимущественно удерживаться в пределах +26…+30°C, ночная — +16…+19°C. В этот период будет преобладать ясная или облачная погода без существенных осадков.

Вторая декада (11-20 июля) станет самой жаркой фазой луны. Под влиянием антициклональной системы воздух будет прогреваться до +33…+35°C, а ночью не опускаться ниже +20…+22°C. В этот период возможны так называемые «тропические ночи», когда город не успевает охлаждаться.

В третьей декаде (21-31 июля) ожидается постепенное ослабление жары. Температурный фон снизится до +27…+30°C днем, а также увеличится вероятность локальных грозовых процессов. Осадки, как правило, будут носить кратковременный и конвективный характер.

Отдельные ливни могут сопровождаться шквалами и резкими порывами ветра, характерными для летних фронтов в степной зоне. В то же время, между такими явлениями будет сохраняться длительная солнечная погода.

В более широком контексте прогноз погоды в Днепре на июль указывает на сочетание высокой температуры, низкой влажности в сухие периоды и локальных грозовых разгрузок атмосферы, не изменяющих общий жаркий характер месяца.

Такие условия формируют типичный летний сценарий для региона: длительное тепло, интенсивное солнечное излучение и короткие, но мощные атмосферные возмущения, быстро сменяющиеся стабильной погодой.

Источник: ukraineinfo

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