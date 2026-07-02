Графіки відключення світла у Вінницькій області на 3 липня пов’язані з проведенням важливих робіт.

Жителів Вінницької області попереджають про запровадження графіків відключення світла, які діятимуть 3 липня в окремих населених пунктах, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла у Вінницькій області на 3 липня пов’язані з проведенням комплексних профілактичних і ремонтних робіт на об’єктах енергетичної інфраструктури. Фахівці виконують технічне обслуговування мереж, перевіряють стан обладнання та усувають виявлені несправності, що дозволяє підвищити надійність енергосистеми та зменшити ризики аварій.

За інформацією АТ «Вінницяобленерго», основні роботи 3 липня будуть зосереджені в населеному пункті Синарна. У період із 09:00 до 17:00 тут тимчасово буде припинено електропостачання за низкою адрес:

Вишнева: 7, 10, 10А, 21, 23, 24, 25, 26, 31, 36, 41, 42, 43, 44, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123

Дружби: 12, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 56

Перемоги: 1, 6, 12, 20, 21, 31, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72

Польова: 3, 12, 19, 33, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95

Щаслива: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19

Без світла залишаться мешканці села Стрижаків з 09:00 до 17:00 години. Обмеження торкнуться наступних вулиць:



Дружби: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 25, 26

Миру: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34

Небесної сотні: 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 13/1, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26

Сонячна: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 30, 34, 35

Шевченка: 2, 3, 4, 5, 7, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 31, 32, 33.

Того ж дня планові роботи будуть проводитися й у селі Новоживотів. Там обмеження електропостачання триватимуть орієнтовно з 09:00 до 17:00 та охоплять частину домогосподарств на вулицях:

Зарічна: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 69А, 70, 80

Перемоги: 17, 57

Степова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64.

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