Жители Винницкой области предупреждают о введении графиков отключения света, которые будут действовать 3 июля в отдельных населенных пунктах, сообщает Politeka.net.

Графики отключения света в Винницкой области связаны с проведением комплексных профилактических и ремонтных работ на объектах энергетической инфраструктуры. Специалисты выполняют техническое обслуживание сетей, проверяют состояние оборудования и устраняют обнаруженные неисправности, что позволяет повысить надежность энергосистемы и снизить риски аварий.

По информации АТ "Винницаоблэнерго", основные работы 3 июля будут сосредоточены в населенном пункте Сынарна. В период с 09:00 до 17:00 здесь временно будет прекращено электроснабжение по ряду адресов:

Вышнева: 7, 10, 10А, 21, 23, 24, 25, 26, 31, 36, 41, 42, 43, 44, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123

Дружбы: 12, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 56

Перемогы: 1, 6, 12, 20, 21, 31, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72

Польова: 3, 12, 19, 33, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95

Щаслыва: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19

Без света останутся жители села Стрыжакив с 09:00 до 17:00 часов. Ограничения коснутся следующих улиц:



Дружбы: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 25, 26

Мыру: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34

Небеснои сотни: 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 13/1, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26

Сонячна: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 30, 34, 35

Шевченка: 2, 3, 4, 5, 7, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 31, 32, 33.

В этот же день плановые работы будут проводиться и в селе Новоживотив. Там ограничения электроснабжения продлятся ориентировочно с 09:00 до 17:00 и охватят часть домохозяйств на улицах:

Зарична: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 69А, 70, 80

Перемогы: 17, 57

Степова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64.

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