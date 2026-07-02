В компании-операторе энергосетей предупреждают о графиках отключения света в Черкасской области на 3 июля.

Жителей Черкасской области предупреждают о введении плановых графиков отключения света, которые будут действовать 3 июля, сообщает Politeka.net.

В компании-операторе энергосетей отмечают, что графики отключения света в Черкасской области на 3 июля являются частью плановых ремонтных и профилактических работ на объектах инфраструктуры. Такие меры направлены на повышение надежности электроснабжения, стабилизацию работы сетей и предупреждение возможных аварийных ситуаций.

В «Черкассыоблэнерго» сообщили, что 3 июля в селе Золотоношка с 08:00 до 17:00 продлятся плановые работы, в связи с чем будет временно ограничено электроснабжение на значительном количестве улиц. Под отключение попадут, в частности, улицы:

И. Лысенка 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 4, 6, 8, 101, 50, 89, 95, 97, 40, 42, 52, 69, 75, 77, 81, 83, 85, 37, 41, 47, 49, 53, 63, 65

Коцюбынського 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 4

Мыру 15, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 10

Т. Шевченка 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 2, 20, 22, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 123

Отдельно сообщается, что плановые отключения в этот же день будут продолжаться и в селе Мыровычи. Здесь электроснабжение будет ограничено с 09:00 до 13:00. Обесточение коснутся широкого перечня улиц:

Т. Шевченка 10, 14, 19, 20, 21, 21а, 23, 26, 28, 30, 31, 34, 35, 37, 37а, 38, 39, 39а, 3а, 4, 42, 43, 44, 9, 1, 12, 13, 2, 20, 27, 32, 44, 48

Семенивська 8, 19

С 12:00 – 15:00 также не будет электричества в селе Мыровычи, однако по адресам:

Садова 1, 2, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 22а, 23, 3, 3а, 4, 6, 8, 9

Зоряна 10, 11, 12, 13, 13а, 16, 17, 18, 20, 23, 23а, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 4, 9

Мыру 3

Кроме того, в селе Драбив 3 июля запланированы ремонтные работы на электросетях. В период с 08:00 до 17:00 без электроснабжения временно останутся жильцы по адресам:

Паркова 114

Набережна 2/10

Володымырська 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200.

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