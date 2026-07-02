Графики отключения света в Днепропетровской области связаны с проведением энергетиками работ на объектах энергетической инфраструктуры.

Жителей Днепропетровской области предупредили о плановых отключениях света, которые продлятся в течение 3 июля, сообщает Politeka.net.

Графики отключения света в Днепропетровской области связаны с проведением профилактических и ремонтных работ на объектах электросетей. Такие работы необходимы для технического обслуживания оборудования, своевременного выявления и устранения возможных неисправностей, а также повышения надежности электроснабжения и предотвращения аварийных ситуаций.

Согласно обнародованному графику, в связи с выполнением данных работ будет отключение электроэнергии 03.07.2026 года с 08:00 до 19:00 часов в поселке Роздоры улица Тыха, Зализнычна и переулок Стадионный.

В этот же день плановые обесточивания запланированы и в городе Сынельныкове. С 08:00–19:00 без света останутся отдельные дома по следующим адресам:

Садова — 116, 118, 120, 124

Дмытра Бараболкина — 78, 78/А, 78/Б, 78/В, 78/Г, 78/Д, 78/З, 93, 95, 97, 97/А, 99, 101, 103/А, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 119/А, 121

Березнева — б/н

Перемогы — 26А

Щаслыва — 26/А

Рынкова — 87/А, 87/Д, 87/Е, 87/Ж, 87/З, 87/И, 87/К, 87/к.І, 89, 90

Ярмаркова — 83, 83/А

3 июля работы на электросетях в селе Майорка продолжатся. В период с 09:00–18:00 часов электроэнергию временно выключат по адресам:

Поповыча — 8, 13, 15, 18, 19, 22, 23, 23/А, 24, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 39

с-т Автомобилист — 3

Кроме этого, 3 июля с 08:00 до 17:00 будут продолжаться ремонтные работы в селе Новоолександривка, где отключения коснутся адреса: Шкильна - 14.

Также 3 июля плановые отключения электроэнергии состоятся в селе Волоське. Работы будут продолжаться с 09:00–18:00 часов, а дома надолго погрузятся во тьму по всем адресам.

Источник: Роздорська територіальна громада.

Источник: Новоолександрівська ОТГ

Источник: Синельниківська міська рада

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