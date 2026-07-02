В городе Запорожье с 1 июля вводится новый график движения транспорта из-за ремонтных работ на энергетической подстанции «Александровская-1» меняется схема курсирования части городских маршрутов, передает издание Politeka.

Ограничения будут действовать 1–14 июля ежедневно, в промежутке с 03:00 до 13:00. В этот период часть трамвайных и троллейбусных линий будет работать по сокращенным или измененным направлениям.

Трамваи №3 и №16 будут временно не проходить участок от площади Транспортной до конечной остановки «Вокзал Запорожье-І». Их маршрут организуют через Университетскую улицу, район Центрального рынка и площадь Воли с последующим выходом на стандартную схему движения.

Об этом сообщили в Запорожьеэлектротрансе.

Троллейбусные линии №8 и №14 также подвергаются корректировкам. Маршрут №8 будет курсировать между Запорожской площадью и вокзалом, а №14 будет работать комбинированно — часть машин с автономным ходом будет придерживаться основного направления, другие соединят «Набережную» и «Вокзал Запорожье-І».

В сообщении коммунальных служб отмечается, что новый график движения транспорта в Запорожье введен через технические работы, требующие временной перенастройки логистики городских перевозок. Это решение позволяет сохранить стабильность сообщения между ключевыми районами при модернизации инфраструктуры.

Кроме того, ранее сообщалось об изменениях в графике в городе.

Автобус №94 продолжает выполнять один из ключевых городских маршрутов, обеспечивая сообщение жилых массивов с торговой зоной и объектами инфраструктуры. Движение сохраняется в двустороннем направлении – от Б. Помехи до «Эпицентра» и в обратном направлении.

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