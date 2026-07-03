Подорожчання продуктів у Черкаській області найбільше відчувається у м'ясному та молочному сегментах.

Подорожчання продуктів у Черкаській області пов'язують зі збільшенням витрат на енергоносії, сировину та адаптацію виробництва до нових економічних умов, передає Politeka.

Експерти зазначають, що на формування цін одночасно впливає кілька важливих чинників.

Одним із головних факторів залишаються тарифи на газ та електроенергію. Не менш важливу роль відіграє вартість зернових культур, які використовують для виготовлення кормів. Будь-які зміни цих показників досить швидко відображаються на полицях магазинів.

За словами Дениса Марчука, найбільш уразливим залишається тваринницький сектор. Навіть незначне підвищення витрат на корми або енергоресурси збільшує собівартість, що згодом позначається на кінцевій вартості продукції.

Подорожчання продуктів у Черкаській області найбільше відчувається у м'ясному та молочному сегментах. На цих ринках ціна формується на кожному етапі — від вирощування сировини до переробки, транспортування й реалізації.

Водночас ринок яєць поки демонструє більш стриману динаміку. У літній сезон збільшення пропозиції від приватних господарств частково компенсує витрати великих виробників, що допомагає уникнути різких стрибків.

Фахівці наголошують, що такий ефект може виявитися тимчасовим. Подальша ситуація значною мірою залежатиме від вартості енергоресурсів, кормової бази та загальних виробничих витрат.

Експерти прогнозують, що найближчим часом зміни відбуватимуться нерівномірно. Найшвидше на економічні коливання реагуватимуть м'ясні й молочні товари, тоді як інші категорії дорожчатимуть поступово.

Джерело: expert.in.ua

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