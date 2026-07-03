Подорожание продуктов в Черкасской области больше всего чувствуется в мясном и молочном сегментах.

Подорожание продуктов в Черкасской области связывают с увеличением затрат на энергоносители, сырье и адаптацию производства к новым экономическим условиям, передает Politeka.

Эксперты отмечают, что на формирование цен одновременно влияет несколько важных факторов.

Одним из главных факторов остаются тарифы на газ и электроэнергию. Не менее важную роль играет стоимость зерновых культур, используемых для производства кормов. Любые изменения этих показателей достаточно быстро отображаются на полках магазинов.

По словам Дениса Марчука, наиболее уязвимым остается животноводческий сектор. Даже незначительное повышение затрат на корма или энергоресурсы увеличивает себестоимость, что впоследствии сказывается на конечной стоимости продукции.

Подорожание продуктов в Черкасской области больше всего чувствуется в мясном и молочном сегментах. На этих рынках цена формируется на каждом этапе – от выращивания сырья до переработки, транспортировки и реализации.

В то же время, рынок яиц пока демонстрирует более сдержанную динамику. В летний сезон увеличение предложения от частных хозяйств частично компенсирует издержки крупных производителей, что помогает избежать резких скачков.

Специалисты отмечают, что такой эффект может оказаться временным. Последующая ситуация будет в значительной степени зависеть от стоимости энергоресурсов, кормовой базы и общих производственных затрат.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время изменения будут происходить неравномерно. Быстрее всего на экономические колебания будут реагировать мясные и молочные товары, тогда как другие категории будут дорожать постепенно.

Источник: expert.in.ua

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