Графика отключения света в Черниговской области на 4 июля необходима для поддержания надежной работы энергосистемы.

Жителей Черниговской области предупреждают о плановых отключениях света, которые состоятся 4 июля в ряде населенных пунктов региона, сообщает Politeka.net.

Графики отключения света в Черниговской области связаны с проведением ремонтных и профилактических работ на объектах электросетей. Планируемое техническое обслуживание необходимо для поддержания надежной работы энергосистемы, своевременного устранения возможных неисправностей и снижения риска аварийных отключений в будущем.

По данным АО «Черниговоблэнерго», в субботу, 4 июля с 08:00 до 19:00 ремонтные работы будут продолжаться в городе Прылукы. На период их выполнения электроснабжение будет временно прекращено по следующим адресам:

6-й Гетьмана Сагайдачного — 2, 4, 8, 17

7-й Гетьмана Сагайдачного — 1, 3, 7, 11, 17, 17/1

Кильцева — 38

Пырятынська — 106

Яблунивська — 42

Кроме того, в этот же день с 08:00 до 20:00 плановые отключения света запланированы в Новгород-Сиверському. В течение 12 часов без электроэнергии останутся жители ряда улиц города. Список адресов, где будут действовать временные ограничения, обнародовали энергетики:

Илли Буяльського — 13а, 29а

М.В. Гоголя — 30, 32, 33, 33а, 33в, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53

Мыхайла Максымовыча — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 58а, 58б, 59, 60, 60а, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 69, 70, 71, 73, 73а

Садова — 2б

Ушынського — 16.

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