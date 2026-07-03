Графики отключения света в Днепропетровской области на 4 июля необходимы для проверки состояния оборудования и устранения потенциальных неисправностей.

Графики отключения света в Днепропетровской области на 4 июля продлятся из-за важных работ, которые будут проводить энергетики, пишет Politeka.net.

Плановые графики отключения света связаны с проведением технического обслуживания и ремонта электросетей. Энергетики объясняют, что такие работы необходимы для проверки состояния оборудования, устранения потенциальных неисправностей и повышения надежности электроснабжения, что позволит снизить риск аварий в будущем.

В связи с проведением АО «ДТЭК Днепропетровские электросети» профилактических работ в пределах Томаковского поселкового территориального общества (Чумаковский старостинский округ) состоится отключение электроэнергии 04.07.2026 с 8:30 до 18:30 в таких населенных пунктах:

село Чумакы: ул. Центральна, Вышнева, Садова, Медова.

село Крутеньке: ул. Малынова, Набережна.

Свет будут выключаться в селе Аулы. Обесточат дома с 08:00–18:00 часов, расположенные по отдельным адресам:

Героив Переправы — 5

Калынова — 1, 1/А, 1/Б, 2, 2/В, 2/Г, 2/Д

Центральна — 1, 1/1, 1/А, 1/И, 2, 2/Г, 2/Д, 19/В, 19/Г, 19/Д

Шевченка — 20, 24, 24/А, 24/Б, 24/В, 24/Г, 24/Д, 45, 47, 49

Графики отключения света в Днепропетровской области на 4 июля охватят село Нова Зоря. С 08:00 до 19:00 без электроэнергии временно останутся потребители по адресам:

Пивденна — 52/А, 53, 57, 57/А, 58, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 81/А, 86, 88, 89, 91, 93, 97, 99, 102

В этот же день плановые работы будут проводиться и в селе Новый Шлях. С 08:00 до 19:00 электроснабжение будет временно прекращено по отдельным адресам:

Мелиоратывна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19/А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32/А, 33, 33/А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45.



Источник: Чумаковский Старостинский Округ

Источник: Новопольская территориальная община

Источник: Ауловский cтаростинский округ

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