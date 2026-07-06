Графіки відключення світла у Чернігівській області на 7 липня запроваджуються в межах планового технічного обслуговування.

Жителів Чернігівської області попередили про планові відключення електроенергії, які заплановані на 7 липня в окремих населених пунктах регіону, повідомляє Politeka.net.

Зазначимо, що графіки відключення світла у Чернігівській області на 7 липня запроваджуються в межах планового технічного обслуговування енергетичної інфраструктури. Фахівці виконуватимуть ремонт обладнання, перевірку технічного стану мереж та заміну окремих елементів, що відпрацювали свій ресурс.

За інформацією АТ «Чернігівобленерго», 7 липня ремонтні бригади працюватимуть у місті Сновськ. У період з 08:00 до 19:00 електропостачання буде тимчасово припинене на окремих адресах міста:

Вишнева — 53, 55, 57

Корольова — 37

Українська — 10

Крім того, масштабні ремонтні роботи цього дня триватимуть і в населеному пункті Короп. Тут планові відключення електроенергії заплановані з 08:00 до 29:00, тобто загальна тривалість обмежень становитиме 11 годин. Тимчасово без світла залишаться окремі будинки на вулицях:

Довженка — 3, 5, 7, 9, 13

Ігоря Шкляра — 11, 13, 28, 30, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 69, 71, 73, 75, 77

І. Шкляра — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 24

Киівська — 71, 73

Комунальна — 22, 35, 35/1

Лісова — 7, 9, 7/1

Слобідська — 4, 41, 47, 49, 51, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 65А, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 104

Слобідський — 1, 3, 5, 7

Шевченка — 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 124, 126

Вимикатимуть електрику в населеному Борзна. Такі обмеження триватимуть з 08:00–19:00 години, тобто 11 годин поспіль. Знеструмлять наступні вулиці:

1-й Семена Палія — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 1А, 19А, 23, 27, 2Б, 2В, 31, 31А, 31Б, 33, 35, 37, 39, 39А, 39Б, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 57, 57а, 59, 61

2-й Семена Палія — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 15Б, 15В, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 2А, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 4А, 6А, 6Б, 6Г, 6Д, 6Е, 6Ж

Білозерська — 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27А, 28, 28В, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 41А, 42, 42/2, 44, 45, 45А, 45Б, 46, 47, 48, 49, 49А, 50, 51, 53, 54А, 55, 56, 56А, 57, 59, 5А, 5Б, 5В, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 70, 70Г, 71, 72, 74, 76, 76А, 78, 84, 9А, 10А

Білозерський — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 20, 22, 2А, 2Б, 2В, 2Г

Ганни Барвінок — 18, 16/5, 26, 36А, 36А/1, 36А/2

Героїв Майдану — 31

Квітнева — 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 44А, 45, 47, 52, 54

Красносільского — 3, 3А, 5А, 11Б, 13, 15, 17, 17А, 19, 21, 42А, 42В, 44А, 46, 46А, 46Б, 48

Левка Лук'яненка — 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Молодіжна — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16

П. Забіли — 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 17Б, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 36А, 38, 38А

Поліська — 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19А, 20, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 27Б, 28, 28А, 29, 29А, 29Б, 29В, 29М, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 33А, 33Б, 33В, 33Г, 33д, 33Е, 33Ж, 33Л, 34, 34А, 35А, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 41А, 43, 44, 44А, 45, 46, 48, 48/1, 48А, 48Б, 48В, 48Г, 48Д, 48Е, 48Ж, 48З, 48К, 48л, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 58, 58а, 59, 60Б, 61, 61А, 62, 63, 64, 64А, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 1А, 2А, 3А, 6А, 9А, 11А, 13А

Поліський — 1, 2, 3, 4, 8, 10, 1А, 1Б, 1В, 8А

Садова — 41

Семена Палія — 12, 12Ж, 14, 18А, 20, 22, 22/1, 24, 36, 37, 37А, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 42А, 42Б, 43, 44, 45А, 46, 46А, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 54А, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 62А, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70А, 71, 72, 73, 74, 75, 75А, 75Б, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 86А, 87, 88, 88А, 88Б, 88В, 88Г, 89, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 97А, 98, 99, 99А, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 106А, 107, 107А, 109, 111, 111А, 111Б, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 128А1, 129, 130, 130А, 131, 131А, 132А, 133, 134, 135, 136, 137А, 137Б, 138, 139, 140, 140А, 141, 142, 143, 144, 144А, 145, 145А, 146, 147, 148, 149, 149А, 150, 150А, 152, 154, 154А, 156, 158, 158А.

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