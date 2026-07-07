За даними популярних платформ із пошуку роботи, роботодавці запрошують на роботу пенсіонерів у Дніпропетровській області.

Все частіше доступна робота для пенсіонерів у Дніпропетровській області через дефіцит робочої сили, пише Politeka.net.

За даними популярних платформ із пошуку роботи, роботодавці регіону все частіше готові розглядати кандидатів пенсійного віку нарівні з іншими претендентами. Для багатьох посад не вимагаються профільна освіта чи багаторічний досвід, а компанії пропонують навчання безпосередньо на робочому місці, офіційне працевлаштування та повний пакет соціальних гарантій. Вік не перешкода на уих вакансіях.

Однією з актуальних вакансій є експедитор у Кривому Розі із заробітною платою від 20 до 25 тисяч гривень.

Компанія пропонує офіційне оформлення, стабільну виплату заробітної плати двічі на місяць, оплачувані лікарняні та щорічну відпустку, медичне страхування, страхування життя, а також можливість бронювання військовозобов'язаних за наявності відповідних документів і квоти. Нові працівники проходять навчання коштом роботодавця, а також можуть розраховувати на кар'єрне зростання.

До обов'язків експедитора входять адресна доставка та забір посилок, оформлення супровідної документації, проведення розрахунків із клієнтами, робота з мобільним застосунком і виконання вантажно-розвантажувальних робіт. Від кандидатів очікують відповідальності, готовності до фізичної праці, базових навичок роботи з комп'ютером та вільного володіння українською мовою.

Робота для пенсіонерів у Дніпропетровській області знайдеться у Кам'янському, де підприємство шукає робітника рибного цеху із зарплатою від 20 до 24 тисяч гривень.

Працівник займатиметься обробкою риби та морепродуктів, засолюванням продукції, шприцюванням і підготовкою виробів відповідно до виробничого процесу. Робота виконується у виробничому приміщенні з підвищеною вологістю та зниженим температурним режимом, тому роботодавець наголошує на необхідності фізичної витривалості, уважності, дисциплінованості й охайності.

Компанія гарантує своєчасну виплату заробітної плати двічі на місяць, безкоштовне забезпечення спецодягом, оплачувану щорічну відпустку, премії за якісну роботу, а також безкоштовний проїзд до місця роботи й назад. Для працівників передбачено кілька варіантів змінного графіка, що дозволяє обрати найбільш зручний режим роботи.

Джерело: WORK.ua

Джерело: WORK.ua

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