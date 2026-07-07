По данным популярных платформ по поиску работы, работодатели приглашают на работу пенсионеров в Днепропетровской области.

Все чаще доступна работа для пенсионеров в Днепропетровской области из-за дефицита рабочей силы, пишет Politeka.net.

По данным популярных платформ по поиску вакансий, работодатели региона все чаще готовы рассматривать кандидатов пенсионного возраста наравне с другими претендентами. Для многих должностей не требуется профильное образование или многолетний опыт, а компании предлагают обучение непосредственно на рабочем месте, официальное трудоустройство и полный пакет социальных гарантий. Возраст не помеха на всех вакансиях.

Одной из актуальных вакансий экспедитор в Кривом Роге с заработной платой от 20 до 25 тысяч гривен.

Компания предлагает официальное оформление, стабильную выплату заработной платы дважды в месяц, оплачиваемые больничные и ежегодный отпуск, медицинское страхование, страхование жизни, а также возможность бронирования военнообязанных при наличии соответствующих документов и квоты. Новые работники проходят обучение за счет работодателя, а также могут рассчитывать на карьерный рост.

В обязанности экспедитора входят адресная доставка и забор посылок, оформление сопроводительной документации, проведение расчетов с клиентами, труд с мобильным приложением и выполнение погрузочно-разгрузочных работ. От кандидатов ожидают ответственности, готовности к физическому труду, базовым навыкам с компьютером и свободного владения украинским языком.

Работа для пенсионеров в Днепропетровской области найдется в Каменском, где предприятие ищет рабочего рыбного цеха с зарплатой от 20 до 24 тысяч гривен.

Работник будет заниматься обработкой рыбы и морепродуктов, засолкой продукции, шприцеванием и подготовкой изделий в соответствии с производственным процессом. Труд выполняется в производственном помещении с повышенной влажностью и пониженным температурным режимом, поэтому работодатель отмечает необходимость физической выносливости, внимательности, дисциплинированности и чистоплотности.

Компания гарантирует своевременную выплату заработной платы дважды в месяц, бесплатное обеспечение спецодеждой, оплачиваемый ежегодный отпуск, премии за качественный труд, а также бесплатный проезд к месту труда и обратно. Для работников предусмотрено несколько вариантов сменного графика, позволяющего выбрать наиболее удобный режим.

Источник: WORK.ua

Источник: WORK.ua

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