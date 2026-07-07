Дефицит продуктов в Николаевской области продолжает рассматриваться как один из потенциальных рисков.

Дефицит продуктов в Николаевской области может стать одним из главных вопросов ближайших месяцев из-за прогнозов ситуации на молочном рынке, передает издание Politeka.

В то же время, эксперты отмечают, что массового исчезновения товаров из магазинов пока не ожидается.

Представители Ассоциации производителей молока Украины объясняют, что на отрасль одновременно влияют несколько факторов. Среди них последствия войны, подорожание горючего из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке и увеличения расходов на выращивание кормов.

Такие обстоятельства усложняют работу фермерских хозяйств. Из-за более высокой себестоимости и невыгодных закупочных цен производители сокращают объемы сырья, которое отражается на всем производственном процессе.

Заместитель генерального директора профильной ассоциации Елена Жупинас отмечает, что резкого скачка цен в ближайшее время не прогнозируют. Однако осенью отдельные категории молочной продукции могут подорожать примерно на 15-25%.

Специалисты также допускают возможное сокращение запасов сырого молока из-за уменьшения производства. Однако это, по их словам, не означает, что покупатели увидят полые полки.

Аналитики обращают внимание, что значительная часть украинского сырья в настоящее время используется для изготовления экспортируемой продукции. Если производство сократится, в первую очередь могут уменьшиться объемы поставок за границу, тогда как внутренние потребности останутся обеспеченными.

В то же время, Дефицит продуктов в Николаевской области продолжают рассматривать как один из потенциальных рисков. За развитием ситуации следят производители, торговые сети и эксперты аграрного рынка.

Источник: fakty

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Двойная денежная помощь для переселенцев: ВПЛ в Николаевской области доступны две выплаты

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области: как получить гуманитарные наборы.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области: кому доступна важная поддержка.