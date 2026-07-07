Дефіцит продуктів в Черкаській області поки розглядають лише як можливий сценарій.

Дефіцит продуктів в Черкаській області може стати однією з актуальних тем найближчого періоду через ситуацію на ринку картоплі, передає видання Politeka.

Завершення реалізації торішнього врожаю та надходження імпортної продукції вже впливають на ціни й пропозицію.

За оцінками галузевих аналітиків, залишки минулорічної картоплі виробники продають по 5–11 гривень за кілограм. Це помітно нижче, ніж за аналогічний період торік, коли вартість становила від 13 до 23 гривень.

Фахівці пояснюють таку динаміку значними обсягами попереднього збору та впливом погодних умов. Через посушливе літо частина бульб виявилася дрібнішою, що також позначилося на ринковій ситуації.

Паралельно в продажу з'явилися перші партії ранньої імпортної картоплі. Її пропонують приблизно по 90 гривень за кілограм, тому попит на таку продукцію залишається обмеженим.

Експерти зазначають, що Дефіцит продуктів в Черкаській області поки розглядають лише як можливий сценарій. Запаси старої картоплі поступово скорочуються, тоді як український ранній урожай ще не вийшов на ринок у достатніх обсягах.

Подальший розвиток ситуації залежатиме від темпів збору нового врожаю. Якщо пропозиція швидко збільшиться, це допоможе стабілізувати ціни та забезпечити покупців необхідними обсягами.

Аналітики додають, що остаточну картину ринку можна буде оцінити після початку масового продажу української картоплі, коли сформується новий баланс між попитом і пропозицією.

Фахівці радять стежити за оновленнями ринку, адже ситуація може змінюватися залежно від обсягів нового врожаю.

Джерело: ТСН

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