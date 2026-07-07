Дефіцит продуктів у Вінницькій області експерти розглядають як частину загальної ситуації на овочевому ринку країни.

Дефіцит продуктів у Вінницькій області опинився серед тем, які обговорюють на тлі подорожчання моркви в Україні, передає видання Politeka.

Аналітики пов’язують ситуацію зі скороченням запасів минулорічного врожаю, сезонними чинниками та стабільним попитом із боку торговельних мереж.

За результатами ринкового моніторингу, залишки продукції попереднього сезону продають по 13–20 гривень за кілограм. Це приблизно на третину дорожче, ніж тижнем раніше, що свідчить про швидке зростання вартості.

Фахівці пояснюють таку динаміку поступовим вичерпанням якісних запасів. Частина овочів уже не придатна для тривалого зберігання, через що пропозиція скорочується, а конкуренція між покупцями посилюється.

Додатковий вплив створює активність переробних підприємств і роздрібних мереж, які одночасно збільшують обсяги закупівель. Це підтримує високий попит на якісну сировину та сприяє подальшому зростанню цін.

Водночас Дефіцит продуктів у Вінницькій області експерти розглядають як частину загальної ситуації на овочевому ринку країни. Попри нинішнє подорожчання, середня вартість моркви все ще приблизно на 56% нижча, ніж за аналогічний період минулого року.

Аналітики зазначають, що подальший розвиток подій залежатиме від швидкості надходження нового врожаю, обсягів імпорту та активності внутрішнього ринку.

Фахівці очікують, що зі збільшенням сезонної пропозиції цінова ситуація поступово стабілізується.

Експерти радять уважно стежити за ситуацією, адже найближчі тижні можуть стати визначальними для подальшої динаміки цін.

Джерело: east-fruit

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