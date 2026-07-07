В Николаевской области предупредили о плановых графиках отключения света, запланированных на 8 июля, сообщает Politeka.net.

Графики отключения света в Николаевской области на 8 июля связаны с техническим обслуживанием и ремонтом электросетей. Энергетики будут проводить проверку воздушных линий электропередач, замену изношенных элементов сети и устранять обнаруженные технические неисправности. Такие меры призваны повысить надежность электроснабжения.

По информации АО «Николаевоблэнерго», в селе Коваливка ремонтные работы продлятся с 08:00 до 17:00. В этот период электроснабжение будет временно отсутствовать по следующим адресам:

Садова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 19А, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37

Кроме того, с 08:00 до 17:00 профилактические работы будут выполняться в селе Новопавливка. На время ремонта без электроэнергии останутся отдельные дома на улицах:

Молодижна — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 37, 38А, 39, 42, 43, 47, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 61

Центральна — 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 17А, 18, 23, 27, 29, 32

В этот же день плановые отключения света затронут и населенный пункт Врадиивка. Работы будут проводиться с 08:00 до 17:00, в связи с чем электроснабжение временно прекратят для потребителей, проживающих по следующим адресам:

Вышнева — 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 53, 55

Героив Украины — 8, 10

Грушевського — 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 127, 129

И. Врадия — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51/1

Степана Бандеры — 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45.

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