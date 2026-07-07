Ограничения движения транспота во Львове коснутся только частного автотранспорта.

Ограничение движения транспота во Львове будет введено с 7 по 10 июля из-за ремонта трамвайного пути на пересечении улиц Котляревского и Нечуя-Левицкого, передает издание Politeka.

В этот период участок полностью закроют для проезда частных автомобилей.

Во Львовском городском совете сообщили, что во время работ заменят 36 метров рельсового пути. Самые сложные этапы будут выполняться в ночное время, поэтому движение трамваев будет осуществляться по привычным маршрутам без изменений.

Ремонт будет проходить поэтапно. В ночь с 7 на 8 июля дорожники демонтируют брусчатку и проведут подготовку основания. На следующую ночь специалисты разберут старые рельсы и установят новую конструкцию. В течение 9 июля будет продолжаться восстановление покрытия и замостки участка.

В то же время, ограничения движения транспота во Львове коснутся только частного автотранспорта. Общественный электротранспорт продолжит работать в обычном режиме, что позволит избежать изменений расписания перевозок.

Завершить все планируемые работы подрядчики должны до 10 июля. Водителям рекомендуют заранее выбирать альтернативные маршруты, чтобы избежать пробок вблизи места ремонта.

Кроме того, во Львовской области также сообщали о подорожании проезда .

Оплата банковской картой установлена ​​на уровне 28 гривен. Самый высокий тариф действует при наличном расчете у водителя — 30 гривен за одну поездку.

В городском совете объясняют, что пересмотр цен обусловлен экономическими факторами. Перевозчики отмечают рост расходов на горючее, а также влияние повышения минимальной заработной платы, что непосредственно формирует себестоимость перевозок.

Источник: Общественное

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