Графики отключения света в Винницкой области на 9 июля будут введены для выполнения технического обслуживания.

Графики отключения света в Винницкой области на 9 июля будут действовать из-за плановых и профилактических работ, пишет издание Politeka.net.

Графики отключения света в Винницкой области на 9 июля будут введены для выполнения технического обслуживания энергетической инфраструктуры. Энергетики проведут проверку воздушных линий электропередач, диагностику оборудования, замену изношенных элементов и устранение технических неисправностей. Такие меры должны повысить надежность электроснабжения.

По информации АО «Винницаоблэнерго», в селе Голубивка ремонтные работы продлятся с 08:00 до 17:00. В настоящее время без электроэнергии временно останутся потребители, проживающие по следующим адресам:

Квиітнева — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12

Першотравнева — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 47, 63, 65

Центральна — 10

В тот же день будут профилактические работы выполняться и в селе Кудиивци. Отключения электроэнергии запланированы с 08:00 до 17:00. Временные ограничения будут касаться домов по следующим адресам:

Б. Хмельныцького — 1, 2, 3, 3/1, 4, 5, 6, 15, 502

Горького — 2, 5, 6, 7, 8, 8/1, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 501

Жовтнева — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1/12, 1/13, 14, 1/15, 17, 17/1, 18/1, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26/1, 27, 28, 29, 30, 31, 31/1, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 50, 503

Козацька — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18/1

Л. Украинкы — 1, 2, 3, 4, 4Н, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10/1, 11, 12, 13, 14, 14/2, 14/5, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23/1, 24, 25, 25/1, 26, 26А, 27, 27/1, 29, 38, 45, 503

Паркова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 31/1, 32, 33, 33/1, 34, 35, 35/1, 66, 502

Пыроговои М. — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40/1, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 71, 502, 506

Польова — 1

Шевченка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16/1, 16А, 17, 19, 19/1, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52/1, 53, 54, 55, 56, 97, 502, 502А

Кроме того, плановые отключения электроэнергии 7 июля коснутся и населенного пункта Олександривка. В городе обесточение также продлится с 08:00 до 17:00, а временные ограничения будут введены для отдельных домов на определенных улицах:

Б. Хмельныцького — 1, 2, 3, 5, 6, 22, 24, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 69, 70, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 93, 95

Грушевського — 1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49А, 53, 63, 64, 83, 500

Казкова — 11, 36, 69

Лисова — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 500

Молодижна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

Пидлисна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 80, 500

Радянська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 31

проспект Шевченка — 1, 1Д, 2/7, 3, 3А, 4, 6, 6А, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 12А, 12В, 14, 15, 15А, 16, 16А, 18, 19, 19А, 21, 23, 27, 37, 45, 47, 49, 53, 55, 56, 58, 61А, 69.

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