Через дефіцит продуктів у Сумській області найближчим часом можливі зміни через очікуване зменшення врожаю абрикосів і персиків, передає Politeka.

Фахівці попереджають, що це може вплинути як на асортимент у продажу, так і на рівень цін.

За попередніми розрахунками, врожай абрикосів цього року може бути меншим на 40–60% порівняно з попередніми сезонами. Для персиків прогнозоване скорочення становить близько 30–50%. Основною причиною називають весняні погодні аномалії, коли період цвітіння збігся з різкими коливаннями температур.

Найбільше постраждали садівничі господарства південних і центральних областей України, які традиційно забезпечують значну частину ринку кісточкових фруктів. Через це обсяги поставок можуть виявитися нижчими за звичні показники.

Експерти зазначають, що частково дефіцит продуктів в Сумській області здатен компенсувати імпорт. Серед основних країн-постачальників розглядають Туреччину, Грецію, Іспанію та Молдову. Однак витрати на транспортування та особливості логістичних маршрутів можуть позначитися на вартості фруктів для кінцевого споживача.

Аналітики прогнозують, що ціни на окремі сезонні позиції можуть зрости на 20–80%. Рівень подорожчання залежатиме від реальних обсягів збору врожаю, активності імпортерів та ситуації на гуртовому ринку.

На думку економістів, зміни відбуватимуться поступово. Важливу роль відіграватимуть погодні умови в другій половині літа, результати збору фруктів та стабільність постачання до магазинів і торговельних мереж.

Представники ринку радять уважно стежити за ситуацією, оскільки баланс між попитом і пропозицією може суттєво змінитися вже протягом найближчих тижнів.

Джерело: agronews

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