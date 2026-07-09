Не зважаючи на всі проблеми, у Дніпропетровській області обіцяють не допустити дефіцит продуктів.

У низці міст Дніпропетровської області покупці почали звертати увагу на зменшення асортименту в дефіцит продуктів супермаркетах мережі АТБ, передає Politeka.

У соцмережах з'явилися повідомлення про нестачу окремих продуктів харчування та товарів повсякденного вжитку.

Журналісти звернулися до представників компанії за роз'ясненнями щодо ситуації. У мережі підтвердили, що труднощі з постачанням виникли після атак на логістичну інфраструктуру, через що довелося оперативно змінювати маршрути доставки та схеми розподілу товарів.

За словами покупців, проблеми з наповненням полиць спостерігаються у кількох регіонах країни, зокрема в Дніпрі, Харкові, Миколаєві, Полтаві та Кам'янському. В окремих магазинах вільний простір на стелажах заповнювали наявною продукцією, щоб компенсувати тимчасову нестачу окремих категорій товарів.

Найчастіше покупці повідомляють про обмежений вибір бакалійної продукції, напоїв та засобів особистої гігієни. Водночас у компанії наголосили, що забезпечення товарами першої необхідності залишається під контролем.

Представники мережі пояснюють, що після пошкодження одного з великих логістичних центрів у Дніпрі було проведено масштабне переналаштування системи постачання. Для цього залучили інші розподільчі майданчики та переглянули маршрути транспортування продукції.

Ситуація ускладнилася після нового удару по об'єктах компанії на Харківщині. Через це в окремих магазинах тимчасово зменшилися запаси деяких товарних груп, які не належать до критично важливих.

У пресслужбі підкреслюють, що йдеться про локальні випадки, які стосуються насамперед торговельних точок у регіонах, що регулярно потерпають від обстрілів. Там також запевняють, що фахівці працюють у посиленому режимі, для того, щоб не утоврився дефіцит продуктів у Дніпропетровській та інших областях.

Джерело: АТБ

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