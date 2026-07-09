Не смотря на все проблемы, в Днепропетровской области обещают не допустить дефицит продуктов.

В ряде городов Днепропетровской области покупатели начали обращать внимание на уменьшение ассортимента в дефиците продуктов супермаркетах сети АТБ, передает Politeka.

В соцсетях появились сообщения о нехватке отдельных продуктов питания и товаров повседневного потребления.

Журналисты обратились к представителям компании за разъяснениями по ситуации. В сети подтвердили, что трудности со снабжением возникли после атак на логистическую инфраструктуру, из-за чего пришлось оперативно менять маршруты доставки и схемы распределения товаров.

По словам покупателей, проблемы с наполнением полок наблюдаются в нескольких регионах страны, в частности, в Днепре, Харькове, Николаеве, Полтаве и Каменском. В отдельных магазинах свободное пространство на стеллажах заполнялось имеющейся продукцией, чтобы компенсировать временную нехватку отдельных категорий товаров.

Чаще покупатели сообщают об ограниченном выборе бакалейной продукции, напитков и средств личной гигиены. В то же время, в компании подчеркнули, что обеспечение товарами первой необходимости остается под контролем.

Представители сети объясняют, что после повреждения одного из крупных логистических центров в Днепре была проведена масштабная перенастройка системы снабжения. Для этого были привлечены другие распределительные площадки и пересмотрены маршруты транспортировки продукции.

Ситуация осложнилась после нового удара по объектам компании в Харьковской области. Поэтому в отдельных магазинах временно уменьшились запасы некоторых товарных групп, не относящихся к критически важным.

В пресс-службе подчеркивают, что речь идет о локальных случаях, касающихся, прежде всего, торговых точек в регионах, регулярно страдающих от обстрелов. Там также уверяют, что специалисты работают в усиленном режиме, чтобы не утолился дефицит продуктов в Днепропетровской и других областях.

Источник: АТБ

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