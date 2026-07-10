Експерти попередили українців, на які продукти у Дніпропетровській області може спостерігатися дефіцит.

Можливість дефіциту продуктів у Дніпропетровській області та інших регіонах України можлива лише на частину товарів, пише Politeka.net.

Українцям не варто очікувати дефіциту овочів восени 2026 року, однак істотного здешевлення продукції також не прогнозується. Якщо внутрішнього врожаю виявиться недостатньо для задоволення попиту, необхідні обсяги забезпечуватимуться за рахунок імпортних поставок. Про це повідомила експертка аграрної галузі Лариса Гук.

За її словами, головним викликом для споживачів залишається не наявність овочів у продажу, а їхня ціна. Навіть у разі несприятливих погодних умов торговельні мережі не залишаться без продукції, адже нестачу українського врожаю компенсуватимуть поставками з-за кордону.

«Основна проблема полягає не у відсутності овочів, а в тому, скільки вони коштуватимуть для покупців», — наголосила Лариса Гук.

Експертка пояснила, що нинішній високий рівень цін зумовлений одразу кількома факторами. Насамперед це сезонність, а також значні витрати виробників на вирощування овочів у теплицях. Вагому частину собівартості становлять витрати на електроенергію, паливо та опалення, що безпосередньо впливає на кінцеву вартість продукції.

Лариса Гук також звернула увагу, що погодні умови цього сезону суттєво відрізняються залежно від регіону. В одних областях аграрії стикаються з дефіцитом опадів, тоді як в інших вологи достатньо для нормального розвитку культур.

Водночас із початком активного збору врожаю овочів відкритого ґрунту ситуація на ринку поступово змінюється. Зі збільшенням пропозиції ціни традиційно починають знижуватися. За прогнозом Лариси Гук, уже в липні та серпні українці можуть очікувати сезонного здешевлення окремих овочів. Насамперед це стосується огірків, томатів і молодої капусти.

Тим часом, на українському ринку гречки склалася непроста ситуація: через різке скорочення посівних площ, зниження врожайності та нестачу продукції вітчизняного виробництва гречана крупа залишається в дефіциті. Якщо ще у 2023 році кілограм гречки коштував у середньому близько 27 гривень, то вже навесні 2026 року її вартість у супермаркетах перевищила 75 гривень. В окремих торговельних мережах цінники вже сягнули понад 90 гривень за кілограм.

Джерело: Телеграф.

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