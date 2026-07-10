Возможность дефицита продуктов в Днепропетровской области и других регионах Украины возможна только часть товаров, пишет Politeka.net.

Украинцам не стоит ожидать дефицита овощей осенью 2026 года, однако существенное удешевление продукции также не прогнозируется. Если внутренний урожай окажется недостаточно для удовлетворения спроса, необходимые объемы будут обеспечиваться за счет импортных поставок. Об этом сообщила эксперт аграрной отрасли Лариса Гук.

По ее словам, главным вызовом потребителям остается не наличие овощей в продаже, а их цена. Даже в случае неблагоприятных погодных условий торговые сети не останутся без продукции, ведь нехватку украинского урожая будут компенсировать поставками из-за границы.

«Основная проблема заключается не в отсутствии овощей, а в том, сколько они будут стоить покупателям», — подчеркнула Лариса Гук.

Эксперт пояснила, что нынешний высокий уровень цен обусловлен сразу несколькими факторами. Прежде всего, это сезонность, а также значительные затраты производителей на выращивание овощей в теплицах. Весомую часть себестоимости составляют затраты на электроэнергию, топливо и отопление, что непосредственно влияет на конечную стоимость продукции.

Лариса Гук также обратила внимание, что погодные условия этого сезона существенно отличаются в зависимости от региона. В одних областях аграрии сталкиваются с дефицитом осадков, в то время как в других влаги достаточно для нормального развития культур.

В то же время, с началом активного сбора урожая овощей открытого грунта ситуация на рынке постепенно меняется. По мере увеличения предложения цены традиционно начинают снижаться. По прогнозу Ларисы Гук, уже в июле и августе украинцы могут ожидать сезонного удешевления отдельных овощей. В первую очередь это касается огурцов, томатов и молодой капусты.

Между тем, на украинском рынке гречихи сложилась непростая ситуация: из-за резкого сокращения посевных площадей, снижения урожайности и нехватки продукции отечественного производства гречневая крупа остается в дефиците. Если еще в 2023 году килограмм гречки стоил в среднем около 27 гривен, то уже весной 2026 ее стоимость в супермаркетах превысила 75 гривен. В отдельных торговых сетях ценники уже составили более 90 гривен за килограмм.

Источник: Телеграф.

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