Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі також видаються законним представникам.

У Дніпрі продовжує діяти програма підтримки соціально вразливих категорій населення, у межах якої пенсіонери та ВПО можуть отримати безкоштовні продукти, передає Politeka.

Допомога передбачена для переселенців, пенсіонерів, людей з інвалідністю, сімей із дітьми та інших громадян, які потребують додаткової підтримки.

Проєкт реалізується за рішенням виконавчого комітету міської ради, ухваленим наприкінці 2023 року. Програма також поширюється на осіб, які проживають у місцях компактного розміщення або офіційних прихистках.

За інформацією департаменту соціальної політики, отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі можуть не лише самі заявники, а й їхні законні представники. Це стосується батьків малолітніх дітей, опікунів недієздатних осіб та громадян з обмеженою цивільною дієздатністю. Крім того, право на підтримку мають люди, які перебувають під супроводом міського центру соціальних служб.

До складу продуктових наборів входять товари тривалого зберігання, розраховані на повсякденне використання. Серед них — консервована м’ясна та рибна продукція, паштети, готові страви, локшина швидкого приготування, чай, кава, мед, джем, цукор і галетне печиво.

Такий формат допомоги дозволяє тривалий час зберігати продукти без спеціальних умов, що особливо актуально для людей, які нещодавно переїхали або перебувають у складних життєвих обставинах.

Для отримання набору необхідно звернутися до органу соціального захисту населення за місцем фактичного проживання чи реєстрації та подати заяву разом із документами, що підтверджують право на допомогу.

У міській владі зазначають, що про зміни в порядку надання підтримки, розширення переліку отримувачів або інші оновлення мешканців інформуватимуть через офіційні канали зв’язку.

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