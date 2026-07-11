Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 12 липня вводять через регулярне технічне обслуговування.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області, в неділю, на 12 липня, триватимуть за багатьма адресами, пише Politeka.net.

Проведення таких робіт є необхідною складовою підготовки енергетичної інфраструктури до подальшої експлуатації. Регулярне технічне обслуговування дозволяє своєчасно виявляти проблемні ділянки.

У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії з 8 до 19 години в селі Хащеве. Знеструмленими лишаться наступні вулиці:

Калиниченка — 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, б/н

Дружби — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44

Молодіжна — 1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15/А, 16, 18, 19, 20

Овчаренка — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

Планові графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 12 липня діятимуть у селі Вільне з 8 до 19 години. Обмеження охоплять пров. Степовий — 12А.

Також вимикатимуть електрику з 08:00 до 19:00 в селі Губиниха. Знеструмлять окремі адреси:

Байдукова — 1/А, 3, 4, 7, 8, 9, 9/А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 36, 6/А

Вереснева — 1, 2, 3, 3/А, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16

Весняна — 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 19/А, 20, 21, 22, 23, 25, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 47, 51, 53,

Виноградна — 1, 2, 2/А, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16, 18, 20

Гетьманська — 1, 3, 5, 7, 11

Грушева — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32

Джерельна — 1, 1/А, 1/Б, 2, 2/А, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 29, 31, 35

Дружби — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8/А, 8/Б, 8/В, 8/Г, 8/Д, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14/А, 14/Б, 14/В, 14/Г, 15, 15/А, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30/А, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 60, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 80, 82, 84, 88, 90, 92, 94, 96, 98

Ковальська — 24

Космічна — 1, 1/БН, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27,

Кущова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Межова — 2, 3, 5, 6, 8, 11

Надії — 1, 2, 2/К.Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 68/А, 70, 72, 73, 74, 75, 75/А, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 96, 97, 100/А, 102, 106, 108, 110, 112, 112/А, 114, Б/Н

Осіння — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 14, 16, 19, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 37, 37А, 39

Партизанська — 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 18

Побережна — 0028, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 25, 29, 33, 35

Польова — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18/А, 19, 24, 26, 30, 32

Садова — 1, 2, 4/А, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 23, 25, 29, 33, 35, 38, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 63, 65, 69, 71, 73, 75, 83,

Сонячна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 34

Степова — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17

Українська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68/А, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 86, 88

Чкалова — 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 20/А, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 37, 40, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 57, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 83, 85/А, 87, 91, 93.

Джерело: Губиниська селищна територіальна громада.

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