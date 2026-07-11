Повышение тарифов на коммунальные услуги в Кропивницком могут быть рассмотрены после повторного обращения компании «ЭКОСТАЙЛ» о пересмотре стоимости вывоза бытовых отходов., передает издание Politeka

Соответствующее предложение предприятие подало в исполнительный комитет городского совета 29 июня 2026 года.

В компании объяснили, что потребность в обновлении расценок возникла из-за существенного удорожания дизельного горючего. Именно этот фактор оказывает значительное влияние на себестоимость предоставления услуги.

В случае одобрения проекта жители многоквартирных домов будут платить 89,45 гривны с одного человека ежемесячно. Для жителей частного сектора было предложено сумму 93,70 гривны. В обоих случаях рост превысит два процента по сравнению с действующей оплатой.

В городском совете отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Кропивницком происходит в соответствии с установленной процедурой. Экономическое обоснование и структура расчетов уже обнародовали на официальных ресурсах предприятия и органа местного самоуправления.

Жители общины могут высказать свои предложения или замечания по поводу запланированных изменений. Прием обращений продлится с 3 по 9 июля включительно. Документы принимаются в письменной форме и по электронной почте.

После завершения общественного обсуждения все полученные материалы будут проработаны профильными специалистами. Только тогда вопросы будут вынесены на заседание исполнительного комитета, который примет окончательное решение.

Если проект получит поддержку, обновленные расценки вступят в силу после официального опубликования в установленном порядке.

Источник: fotoinform

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