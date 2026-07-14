Подорожание проезда в Виннице связывают с увеличением расходов на горючее.

Подорожание проезда в Виннице официально вступит в силу с 15 июля после решения исполнительного комитета городского совета по пересмотру стоимости перевозок в маршрутных такси, передает издание Politeka.

Новые расценки будут действовать по большинству городских направлений. Стоимость одной поездки составит 30 гривен, тогда как раньше пассажиры платили 15 гривен, а на отдельных рейсах — 18 гривен.

Для пригородных маршрутов №30А, №30Б и №34А установили отдельный тариф – 35 гривен. Предыдущие цены оставались постоянными с июня 2022 года.

В городских властях объяснили, что решение было принято после обращения перевозчиков. Перед утверждением профильные службы проверили представленные экономические расчеты и обоснование.

В то же время, подорожание проезда в Виннице связывают с увеличением расходов на горючее, ремонт автобусов, техническое обслуживание, запасные части и другие составляющие, необходимые для обеспечения стабильной работы транспорта.

Обновленные тарифы начнут действовать с 15 июля. Городская администрация отмечает, что пересмотр призван поддержать регулярное транспортное сообщение и надлежащее техническое состояние подвижного состава.

Пассажирам советуют заранее ознакомиться с новыми расценками во избежание недоразумений при оплате поездок.

Кроме того, в Виннице сообщалось о новом графике движения транспорта.

Во время тестового периода планируют перенести отдельные остановки поближе друг к другу, чтобы упростить пересадки между трамваями, троллейбусами и автобусами. Кроме того, на Соборном и Центральном мостах обустроят специальные полосы для муниципального транспорта, а также отдельный коридор для трамваев.

В то же время, новый график движения транспорта в Виннице будет зависеть от результатов испытаний.

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